Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.RT на русском07:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Спорт
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, выступила на ТВ
Обновлено в 09:04
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Экономика
«Перекресток» будет продавать еду в рассрочку
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.
Обновлено в 06:45
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram
Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30