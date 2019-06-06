«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

с чего всё началось

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.

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Экономика Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.

Происшествия Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.

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Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

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Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

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Шоу-бизнес Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.

Футбол Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Экономика «Перекресток» будет продавать еду в рассрочку Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.

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Игры Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.

Происшествия В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.