Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
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с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports
, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.
RT на русском07:03

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«Севилья», «Арсенал» и «Монако» интересуются Чаловым. Кому из них русский нападающий нужнее

Sport24.ru11:00

Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Советский спорт08:29

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Чаловым заинтересовались в «Монако», «Севилье» и «Арсенале»

Матч ТВ08:21

СМИ: «Арсенал» проявляет интерес к Чалову

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Источник: Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Sport.ru07:43

Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

Sports.ru06:43
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Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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