Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
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с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.RT на русском07:03
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Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
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"Создание новой структуры позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Дмитрия Матвеева.
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Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
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В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет
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Хоккей
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Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
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Дом Порошенко забросали файерами
Украинские нацисты провели акцию у дома экс-президента Петра Порошенко, забросав файерами.
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Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
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Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
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Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
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Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном
5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
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Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Теннис
17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики
Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.
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BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
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Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
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