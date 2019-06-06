«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

с чего всё началось

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.

Спорт день за днем

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.

Здоровье Новый координационный онкологический центр открылся в Подмосковье "Создание новой структуры позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Дмитрия Матвеева.

Кино Ушел из жизни актер Александр Кузнецов Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.

Энергетика Нефть дорожает после снижения ниже $60 Нефть корректируется в цене после снижения марки Brent ниже отметки в $60 за баррель, впервые с 29 января.

Происшествия В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Политика Дом Порошенко забросали файерами Украинские нацисты провели акцию у дома экс-президента Петра Порошенко, забросав файерами.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Политика Зеленского обвинили в плагиате Порошенко Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном 5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.

Теннис 17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.

Политика Путин заявил о выходе России на траекторию устойчивого роста экономики Россия преодолела спад в экономике и вышла на траекторию её устойчивого роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств на ПМЭФ.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.

Политика Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.