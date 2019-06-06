Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
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с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports
, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.
RT на русском07:03

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Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Советский спорт08:29

Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

Sports.ru06:43

Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Чемпионат07:04

Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Арсенал», «Монако» и «Севилью»

Sport24.ru06:49

СМИ: «Арсенал» проявляет интерес к Чалову

Спорт-Экспресс06:37

Источник: Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Sport.ru07:43

Чаловым заинтересовались в «Монако», «Севилье» и «Арсенале»

Матч ТВ08:21
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