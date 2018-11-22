Футбол

«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»
Soccer.ru
вчера в 22:07

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов "Арсенала". Как информирует источник, на трансфере 23-летнего игрока настаивает глава скаутинговой службы лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший скаутом в "Боруссии".
Soccer.ruвчера в 22:07

Подробнее о событии

СМИ: «Арсенал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии»

RT на русском02:16

«Арсенал» попытается в январе приобрести у «Боруссии» Д Вайгля

Чемпионат02:02

Вайгль может сменить «Боруссию» на «Арсенал»

Евро-футбол.ру01:16

Лондонский «Арсенал» рассматривает покупку Вайгля в январе

Матч ТВвчера в 23:33

Лондонский «Арсенал» рассматривает покупку Вайгля в январе

Sportbox.RUвчера в 23:33

«Арсенал» планирует подписать в январе полузащитника «Боруссии» Вайгля

Sport24.ruвчера в 21:20

«Арсенал» планирует подписать хавбека «Боруссии» Вайгля зимой

Sports.ruвчера в 20:42
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Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Обновлено в 02:01
Футбол

Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 02:07
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 01:58
Футбол

«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов

Московское «Динамо» потерпело поражение от итальянской «Перуджи» в матче первого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 02:25
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол

Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов.
Обновлено в 02:05
Футбол

В Бундеслиге матчи по понедельникам будут отменены

Клубы согласуют новый телеконтракт, в котором пропишут данное правило.
Обновлено в 02:12
Футбол

«Зенит» проиграл «Тренто» в Кубке Европы

Накануне, 21 ноября, баскетбольный клуб «Зенит» провел очередной матч регулярного чемпионата Кубка Европы.
Обновлено в 01:00
Футбол

Ривалдо: «Продажа Неймара была неправильным решением „Барселоны“»

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Ривалдо считает, что продажа Неймара была неправильным решением со стороны "сине-гранатовых".
Обновлено в 00:39
Футбол

Защитник «Витесса» мечтает о сборной России

Защитник нидерландского "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о мечте дебютировать за сборную России по футболу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:04
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Как сообщает пресс-служба клуба, в общую группу москвичей вернулся защитник Алексей Козлов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

«Милан» обратил внимание на Бен-Йедера

Как сообщает Сalciomercato, речь идет о "Милане".
Обновлено в 01:40
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Юлиан Вайгль
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Боруссия» Дортмунд.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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