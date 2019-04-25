«Арсенал» забивает второй гол «Спартаку»Московский Комсомолец 13:57

На 24-й минуте первого тайма Ткачев покатил мяч на фланг Мирзову, сам побежал в штрафную, получил обратный пас и "нашел щелочку" между штангой и Максименко. Ранее, на 10 минуте Лука Джорджевич из тульского "Арсенала" совершил грубый фол. Арбитр Михаил Вилков останавливает игру.

Происшествия МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.

Политика В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете хамона Ранее источники в ведомстве заявили, что идея запрета на ввоз хамона в министерстве не обсуждается.

Шоу-бизнес Дочь Началовой исполнила мамину песню Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.

Происшествия В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.

Политика Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Кино Михаил Горбачев попал в больницу Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Культура Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Финансы Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.

Происшествия Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.

Хоккей Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».

Футбол Сон Хын Мин: «Разочарован, что не сыграю в первом матче против „Аякса“» Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин посетовал, что из-за дисквалификации не примет участия в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса».

Политика В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Здоровье ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Политика Путин и Ким Чен Ын назвали переговоры обстоятельными Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую личную встречу.

Хоккей Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".

Политика США запретили въезд председателю правительства Чечни США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.

Политика «Нафтогаз» пожалуется ЕС на «Газпром» Украинская компания "Нафтогаз" подаст жалобу в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать российский "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.