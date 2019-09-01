Футбол
Первый Тульский«Арсенал» забил гол в ворота ЦСКА
Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.
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Политика
Дуда: Чтобы глобальная война не повторилась, нужно противостоять агрессору
По словам г-на Дуды, если бы в своё время страны Европы противостояли аншлюсу Австрии и вторжению в Чехословакию, то в итоге удалось бы избежать и нападения на Польшу.
Военное обозрение 10:12
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru 09:13
Гаджеты
Apple бесплатно заменит экраны умных часов Watch Series 2 и Series 3
Apple информировала о том, что экраны некоторых "умных часов" могут покрываться трещинами без особой причины.
Народные новости 01:41
Единоборства
Поветкин по очкам победил Фьюри
Александр Поветкин по очкам выиграл у Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне.
Metaratings вчера в 17:27
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Шоу-бизнес
38-летняя Агилера спела на частной вечеринке в Москве
38-летняя американская певица прилетела в Москву для того, чтобы выступить на закрытой вечеринке.
Телепрограмма 09:14
Общество
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями.
Lenta.ru 09:34
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Общество
В книгу рекордов Гиннесса внесли подростка с 57 размером обуви
16-летний житель Берлина Ларс Мотц попал в книгу рекордов Гиннеса как подросток с самым большим размером ноги: у молодого человека 57 размер обуви.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Хоккей
ЦСКА — Авангард 1:2 (3-й период)
RT на русском 09:20
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух человек
Авария произошла днем в воскресенье, 1 сентября В Санкт-Петербурге водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 09:48
Происшествия
Шесть человек погибли в Норвегии при крушении вертолета
Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм Шесть человек погибли при крушении вертолета в районе города Альтана на севере Норвегии, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:27
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Высчитанная порталом средняя зарплата учителя в стране составляет 25,8 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 13:04
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Хоккей
КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок осенью
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердит дорожную карту для всех представителей лиги по вопросу перехода на единый размер площадок в ноябре 2019 года.
RT на русском 10:31
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер в результате отравления ядохимикатами
Трое детей отравились ядохимикатами в Калмыкии, в результате один ребенок умер, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
ТАСС 06:12