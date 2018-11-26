Футбол

«Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу
РБК
10:28

Оренбург — Арсенал (Тула)
2 – 4
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Газовик»
7′
Эванс Кангва
Алексей Сутормин
18′
21′
Эванс Кангва
30′
Огнен Ожегович
Сильвие Бегич
41′
Даниэль Мишкич
Григорий Чиркин
46′
Андрей Козлов
Джордже Деспотович
57′
62′
Кирилл Комбаров
69′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
78′
Сергей Ткачев
Георгий Костадинов
Джордже Деспотович
79′
80′
Огнен Ожегович
Лука Джорджевич
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
82′
Сильвие Бегич
90′
Сергей Терехов
90′+2′
90′+4′
Михаил Левашов
90′+5′
Лука Джорджевич
В первом матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 4:2. Замбийский нападающий гостей Эванс Кангва оформил дубль уже к 21-й минуте. Перед перерывом хорватский защитник «Оренбурга» Силвие Бегич сократил разницу в счете.
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