«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»Матч ТВ вчера в 16:55

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол на 36-й минуте игры забил французский нападающий Александр Лаказетт.

«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»

Политика Россия запретила экспортировать нефть на Украину Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Экономика Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах «Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.

Происшествия В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт» В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Общество Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.

Экономика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Политика НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.

Авто Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.

Авто Toyota представила новый Toyota ProAce City Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.

Политика Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.

Хоккей Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Здоровье В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.

Происшествия Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.

Авто УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».

Кино Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).