Футбол

«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»Матч ТВ вчера в 16:55

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол на 36-й минуте игры забил французский нападающий Александр Лаказетт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Папастатопулос: «„Арсенал“ хочет пройти весь путь в Лиге Европы»

Евро-футбол.ру02:00

Сократис Папастатопулос: «„Арсенал“ хочет пройти пусть в Лиге Европы до конца»

Спорт-Экспрессвчера в 22:30

«Арсенал» во второй раз обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:54

«Арсенал» переиграл в гостях «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Советский спортвчера в 16:54

«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»

Матч ТВвчера в 16:55

«Не зря я отрабатывал штрафные на тренировках». Ляказетт — о матче с «Наполи»

Sport24.ruвчера в 21:58

Наполи-Арсенал 18.04.2019 прогноз ТБ (3.5)

Sport-place17 апреля в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах

«Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.
Обновлено в 05:03
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам

В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Авто

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского

Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Спорт

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Обновлено в 02:46
Хоккей

Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Карен Аванесян рассекретил роман Филиппа Киркорова и Маши Распутиной

Обновлено в 04:10
Авто

УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено в 05:30
Кино

Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей

В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено вчера в 09:51
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное