Футбол
«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»Матч ТВ вчера в 16:55
|34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
|36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
|43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
|46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
|60′
|61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
|68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
|71′
|74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
|90′
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
14
Мертенс
21
Кирикеш
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
8
Руис
20
Зелиньски
99
Милик
34
Юнес
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
4
Эль-Ненни
31
Колашинац
17
Ивоби
7
Мхитарян
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол на 36-й минуте игры забил французский нападающий Александр Лаказетт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сократис Папастатопулос: «„Арсенал“ хочет пройти пусть в Лиге Европы до конца»
Спорт-Экспрессвчера в 22:30
«Не зря я отрабатывал штрафные на тренировках». Ляказетт — о матче с «Наполи»
Sport24.ruвчера в 21:58
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах
«Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.
Обновлено в 05:03
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Авто
Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber
Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Китай рассекречивает свои вооруженные силы
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера
Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Хоккей
Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России
Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Авто
УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено в 05:30
Кино
Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей
В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23