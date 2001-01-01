Футбол
Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с АйнтрахтомBethub.org вчера в 17:01
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
|70′
Даниэль Парехо
|71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
|71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
|82′
|89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
7
Мхитарян
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
4
Ронкалья
22
Мина
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Фото: Twitter Айнтрахта Завершились первые полуфинальные встречи Лиги Европы. Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.
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«Валенсия» во второй раз в этой Лиге Европы не смогла выиграть, до «Арсенала» устоять сумел лишь «Краснодар»
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