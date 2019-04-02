Футбол
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛRT на русском вчера в 17:12
Лондонский «Арсенал» на своём поле переиграл «Ньюкасл» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт.
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«Арсенал» выиграл 10 домашних игр подряд. Последний раз это было больше 20 лет назад
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