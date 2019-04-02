«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛRT на русском вчера в 17:12

Лондонский «Арсенал» на своём поле переиграл «Ньюкасл» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт.

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛ

Экономика ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Происшествия В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Здоровье В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.

Общество Роспотребнадзор разработал новый СанПиН для общепита Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями сетей кафе и ресторанов подготовили новый СанПиН для предприятий общественного питания.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире Актер Алексей Панин заявил в соцсетях, что в России живут самые злые люди в мире.

Энергетика Газпром назвал степень готовности «Северного потока-2» «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Спорт Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.

Шоу-бизнес Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Политика Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения.

Политика Депутаты приняли отставку мэра Курска Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Происшествия В Германии автобус со школьниками попал в ДТП Рейсовый автобус, на котором дети ехали в школу, врезался в дерево в Германии, 20 человек пострадали, сообщила в Facebook полиция города Падерборн в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Интернет В Gmail появилась отправка писем по расписанию Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Пермь Самолет с Дмитрием Анатольевичем на борту приземлился в пермском аэропорту. В Пермь прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Bitcoin резко подорожал. Что будет дальше Сегодня Bitcoin преодолел важный уровень сопротивления в $4200, его цена приблизилась к следующим ключевым отметкам в $5000 и $5200, но не смогла их преодолеть, объяснил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Политика Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.