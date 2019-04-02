Футбол
«Арсенал» не пропускает в трех матчах впервые за 1,5 годаSports.ru вчера в 22:52
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«Арсенал» выиграл 10 домашних игр подряд. Последний раз это было больше 20 лет назад
Спорт-Экспрессвчера в 17:21
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия
Сотрудников больницы в Югре наказали за детское питание в морге
В Югорске шесть сотрудников, в числе которых - замруководителя городской больницы - привлечены к дисциплинарной ответственности после получившей широкую огласку истории с хранящимся в морге детским питанием.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии
Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:20
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Общество
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась со вторым мужем
Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Финансы
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы
Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы
Сотрудница СИЗО, которую пытался изнасиловать начальник, не стала сразу писать на него заявление в полицию.
Обновлено в 05:36
Экономика
С рынка строительства жилья Подмосковья должны будут уйти около 40 компаний
Около 40 подмосковных девелоперов не смогут работать по новым правилам долевого строительства, заявил во вторник на коллегии Минстроя губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 06:35
Политика
В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая
В сенате США выразили опасения в связи с тем, что Россия и Китай могут нанести ущерб энергетической системе страны.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Политика
Депутаты приняли отставку курского мэра
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Политика
На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко
ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
Обновлено в 05:36
Наука
Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков
Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 05:42
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Транспорт
«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс пассажирку со сломанной ногой
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59