Футбол

«Арсенал» впервые за 13 лет вышел в финал еврокубкаЕвро-футбол.ру 03:03

Валенсия — Арсенал
2 – 4
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Кевин Гамейро
11′
17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
38′
Хосе Луис Гайя
43′
50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
56′
Кевин Гамейро
58′
62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
63′
Месут Озил
69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
71′
Родриго Морено
Санти Мина
71′
80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
90′+2′
90′+2′
Александр Ляказетт
Стоит отметить, что "канониры" вышли в финал еврокубка впервые с сезона-2055/06, когда проиграли "Барселоне" (1:2) в решающем поединке Лиги чемпионов. В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы подопечные Унаи Эмери встретятся с "Челси".
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