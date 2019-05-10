«Арсенал» впервые за 13 лет вышел в финал еврокубкаЕвро-футбол.ру 03:03

Стоит отметить, что "канониры" вышли в финал еврокубка впервые с сезона-2055/06, когда проиграли "Барселоне" (1:2) в решающем поединке Лиги чемпионов. В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы подопечные Унаи Эмери встретятся с "Челси".

«Арсенал» впервые за 13 лет вышел в финал еврокубка

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