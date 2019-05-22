Футбол

«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге ЕвропыВести.Ru вчера в 14:49

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы. Это стало известно после того, как московский "Локомотив" одержал победу в Кубке России, обыграв екатеринбургский "Урал" (1:0).
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Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

Подробнее о событии

Мэр Тулы назвал историческим событием выход «Арсенала» в еврокубки

Тульская пресса10:25

Аджоев: к ЛЕ со стадионом в Туле всё будет нормально — ехать в Химки не придётся

Чемпионат11:15

«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

«Локомотив» взял Кубок России, Тула сыграет в ЛЕ, «Арсенал» и «Челси» возвращают УЕФА билеты на финал в Баку и другие новости утра

Sports.ru02:00

Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

Советский спортвчера в 15:25

«Безумно горд и рад за вас». Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 15:24

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы

Тульские новости08:17
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
Обновлено в 11:11
Кино

В Канне прошла премьера фильма Садиловой «Однажды в Трубчевске»

Обновлено в 09:27
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы из регионов работать в своих субъектах и оставить в нижней палате парламента в столице депутатов-москвичей; идея депутата не нашла поддержки среди его коллег-парламентариев.
Обновлено в 06:51
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Контактная группа РФ в Ливии опровергла слухи о ситуации в стране

Руководство РФ считает, что гражданский военный конфликт в Ливии может осложнить и без того тяжелую ситуацию в государстве и призывает стороны к мирному решению проблемы.
Обновлено в 10:47
Здоровье

В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения

Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера

Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Политика

Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая

Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая Муж старшей дочери Дмитрия Рыболовлева захотел возглавить страну.
Обновлено в 11:48
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей

Гусев открыл счёт в матче со сборной США на ЧМ-2019

Обновлено в 10:20
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Происшествия

МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе

Обновлено в 05:22
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