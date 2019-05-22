«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге ЕвропыВести.Ru вчера в 14:49

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы. Это стало известно после того, как московский "Локомотив" одержал победу в Кубке России, обыграв екатеринбургский "Урал" (1:0).

«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы

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