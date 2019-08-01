Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru 15:00
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Нефтчи" принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.
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Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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Обновлено в 12:49
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«Финам»: стоимость акций Valero Energy вырастет на 30%
Аналитики «Финама» ожидают роста котировок акций Valero Energy — одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США — за счет увеличения дивидендов и программы обратного выкупа.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
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Баскетбол
«Сокращение плей-офф Единой лиги делает новый сезон непредсказуемым»
Про новый ростер ЦСКА говорить пока сложно.
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Армия и оружие
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Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено в 20:53
Наука
ВАК отменила требование о включении научного издания в РИНЦ
Как сообщает в документе сама ВАК, произошло это «в связи с проводимой РИНЦ политикой произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобрнауки России по рекомендациям Президиума ВАК Перечень научных изданий».
Обновлено в 14:49
Космос
«Сигналы пришельцев» помогли ученым проверить теорию Эйнштейна
Наблюдения за загадочными FRB-радиовсплесками помогли астрономам максимально точно проверить так называемый принцип эквивалентности, одну из ключевых частей теории относительности, а также измерить массу частиц света.
Обновлено в 06:58
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
Немцы высказались против размещения ядерного оружия США в Германии
По данным опроса, 86% немцев выступают за запрет размещения в Германии ядерного оружия США. Поддерживают – лишь 8% граждан.
Обновлено в 16:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено в 17:08
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Авто
Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено в 09:08
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала снимок в жёлтом бикини
Настя Каменских отправилась отдыхать в Италию вместе с мужем, но, даже имея возможность расслабляться целыми днями, не забывает о спорте.
Обновлено в 13:17
Авто
Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Авто
Новое поколение Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Первое поколение модели выпускалось более 10 лет, тогда как нынешнее получит куда более короткий жизненный цикл, так как компания уже вовсю разрабатывает совершенно новый Tiguan, серийное производство которого намечено на 2022 год.
Обновлено в 19:54