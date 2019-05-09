«Арсенал» вновь победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги ЕвропыРИА Новости 16:53

В первом матче двухраундового противостояния "Арсенал" одержал победу со счетом 3:1. В финале, который пройдет в Баку 29 мая, соперником команды Унаи Эмери будет победитель противостояния лондонского "Челси" и немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта.

«Арсенал» вновь победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы

Здоровье Названы первые симптомы появления опухоли мозга Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.

Политика США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Происшествия Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Авто Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Оно 2» Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.

Интернет Telegram позволит архивировать чаты Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Авто Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Культура Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.

Гаджеты SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Футбол «Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.

Политика США обвинили в утечке секретных данных экс-аналитика АНБ Дэниел Хейл работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ), а затем в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получал и передавал репортеру секретную информацию.

Происшествия В одной из мечетей Лондона прогремел выстрел После получения сообщения о выстреле, прогремевшем в мечети "Семь королей" лондонского района Илфорд, сотрудники полиции британской столицы прибыли на место происшествия.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».