Футбол
«Арсенал» включил пропавшего Салу в состав «Кардиффа» на встречу АПЛБомбардир.ру 14:50
«Арсенал» начал матч 24 тура Премьер-лиги против «Кардиффа» (0:0, 3 минута). В предматчевой брошюре лондонский клуб внес в состав соперника нападающего Эмилиано Салу. Самолет, на котором 28-летний аргентинец летел из Франции в Уэльс пропал 24 января над Ла-Маншем, в местности Гернси.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
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