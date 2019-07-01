Футбол
«Арсенал» ведёт переговоры с БраимиЕвро-футбол.ру 09:32
Как сообщает Sky Sports, переговоры с Браими в настоящий момент ведёт лондонский "Арсенал". Браими может достаться "канонирам" бесплатно, ведь после истечения контракта с "Порту" 29-летний игрок обрёл статус свободного агента.
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