Футбол

«Арсенал» ведёт переговоры с БраимиЕвро-футбол.ру 09:32

Как сообщает Sky Sports, переговоры с Браими в настоящий момент ведёт лондонский "Арсенал". Браими может достаться "канонирам" бесплатно, ведь после истечения контракта с "Порту" 29-летний игрок обрёл статус свободного агента.
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СМИ: Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе футболиста сборной Алжира

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«Арсенал» ведёт переговоры с Браими

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«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

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«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

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