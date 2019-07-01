Футбол

Тульский «Арсенал» хочет выкупить у «Ростова» Резиуана МирзоваТульская служба новостей 10:38

Тульский «Арсенал» хочет выкупить у «Ростова» полузащитника Резиуана Мирзова за 2 миллиона евро. Об этом пишет «Спорт-Экспресс». По информации СМИ, сейчас клубы обсуждают возможность полноценного трансфера игрока.
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Мирзов вернется? «Арсенал» готов заплатить за трансфер 2 миллиона евро — СМИ

Тульская пресса13:31

«Арсенал» и «Ростов» ведут диалог по трансферу Мирзова

Спорт-Экспресс08:54

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

Матч ТВ10:31

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

Soccer.ru10:20

«Арсенал» готов выкупить Мирзова у «Ростова» за 2 миллиона евро

ProstoProSport09:59

Тульский «Арсенал» хочет выкупить Мирзова у «Ростова» за 2 млн евро

Sports.ru09:26

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

Sportbox.RU10:31
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