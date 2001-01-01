Футбол

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу МирзоваSoccer.ru 10:20

Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова. В прошлом сезона игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды.
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Тульский «Арсенал» хочет выкупить у «Ростова» Резиуана Мирзова

Тульская служба новостей10:38

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

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Тульский «Арсенал» хочет выкупить Мирзова у «Ростова» за 2 млн евро

Sports.ru09:26

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

Soccer.ru10:20

«Арсенал» готов выкупить Мирзова у «Ростова» за 2 миллиона евро

ProstoProSport09:59

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

Матч ТВ10:31

«Арсенал» и «Ростов» ведут диалог по трансферу Мирзова

Спорт-Экспресс08:54
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В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
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Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

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Ходить босиком по улице может быть опасно.
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