Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова. В прошлом сезона игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды.

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

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