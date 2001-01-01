Футбол

«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу МирзоваSoccer.ru 10:20

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Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова. В прошлом сезона игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды.
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«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова

Soccer.ru10:20

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

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СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по переходу Мирзова

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