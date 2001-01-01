Футбол
«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу МирзоваSoccer.ru 10:20
Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова. В прошлом сезона игрок выступал за «Арсенал» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Наука
Калифорнии предрекли новые землетрясения
Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
Обновлено в 09:00
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Политика
Сенатор от Челябинской области подала в отставку
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о своей досрочной отставке.
Обновлено в 03:13
Авто
Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии
Знак состоит из букв и одной цифры – AJ1. Почти 112 лет он кочевал с одного автомобиля на другой, пока его не продали на аукционе.
Обновлено в 06:43
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин на GMIS сравнил отказ от ядерной энергии с возвращением к шкурам и пещерам
Президент России Владимир Путин сравнил отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников энергии с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры .
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Запрет фотографировать Меган Маркл перерос в скандал
На теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества Меган Маркл), так как она находилась там в качестве частного лица.
Обновлено в 10:19
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Обновлено в 02:19