Футбол
«Арсенал» ведет переговоры с БраимиSports.ru 16:07
Полузащитник Яссин Браими может продолжить карьеру в Англии. В его трансфере заинтересован «Арсенал». Переговоры находятся в продвинутой стадии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Топалов потерял чемодан с костюмом за два дня до свадьбы
К сожалению, у молодожен появились проблемы. Влад Топалов прилетел в Сорренто без свадебного костюма. С собой певец взял два чемодана.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля
Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено в 13:01
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Футбол
Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан»
Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Разведка США назвала проблему ракет «Авангард»
Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Авто
Fiat показал обновленный Fiat Ducato MY2020
Итальянская компания Fiat показала обновленную версию фургона Ducato с приставкой MY2020 в названии.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
Обновлено в 09:24
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Политика
Журналистка Ruptly задала неудобный вопрос главе МИД Германии
Корреспондентка Ruptly Дениз Риз попыталась задать вопрос министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу об уровне угроз, исходящих от разных групп, в том числе ИГИЛ, неонацистов, а также телеканалов RT и агенства Sputnik.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta
Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Музыка
Первый канал начал обновлять систему голосования шоу «Голос»
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46