Футбол
«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидз»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо Рэпидз" – 3:0. Встреча состоялась в США. Голами отметились Букайо Сака, Джеймс Олайинка и Габриэл Мартинелли. В рамках Международного кубка чемпионов "канониры" сыграют с "Баварией", "Реалом" и "Фиорентиной".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
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Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Экс-совладелец Антипинского НПЗ проведет два месяца под арестом
В чем подозревают Дмитрия Мазурова Бывший совладелец Антипинского НПЗ арестован на два месяца. Решение принял Тверской суд столицы.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Акционеры Evraz начинают крупный девелоперский проект в Москве
На сайте компании Master’s Plan, которая разрабатывала проект, сказано, что общая территория застройки превысит 72 га, на ней планируется возвести 1,22 млн кв. м недвижимости.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»
Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.
Обновлено вчера в 19:15
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Спорт
Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, участники которого различными способами открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Космос
Новый экипаж экспедиции на МКС послушает песни Визбора перед стартом 20 июля
20 июля планируется запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем и тремя членами длительной экспедиции на МКС на борту.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов
Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.
Обновлено вчера в 00:10
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
Водитель автомобиля "Ока" сбил четырех человек, в том числе трех детей, в селе Зубовка Астраханской области, он задержан, сообщает УМВД России по региону.
Обновлено в 02:04
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Обновлено вчера в 14:08