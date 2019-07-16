Футбол
«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидз»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо Рэпидз" – 3:0. Встреча состоялась в США. Голами отметились Букайо Сака, Джеймс Олайинка и Габриэл Мартинелли. В рамках Международного кубка чемпионов "канониры" сыграют с "Баварией", "Реалом" и "Фиорентиной".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Армия и оружие
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Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
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Происшествия
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Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
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Политика
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Происшествия
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На территории Прикамья прошел крупный град, сообщает РИА Новости.
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Политика
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Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Интернет
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Финансы
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Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
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