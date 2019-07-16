Футбол

«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидз»Спорт-Экспресс вчера в 23:33

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"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо Рэпидз" – 3:0. Встреча состоялась в США. Голами отметились Букайо Сака, Джеймс Олайинка и Габриэл Мартинелли. В рамках Международного кубка чемпионов "канониры" сыграют с "Баварией", "Реалом" и "Фиорентиной".
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«Арсенал» разгромил клуб из США в товарищеском матче

Sportbox.RU01:18

«Арсенал» разгромил «Колорадо Рэпидз» в товарищеском матче

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«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидз»

Спорт-Экспрессвчера в 23:33
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