Футболисты «Арсенала» одержали победу в матче 7-го тура чемпионата российской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Игоря Черевченко в напряжённом поединке выиграли 2:1 у «Оренбурга». Счёт на 23-ей минуте красивым ударом в левый верхний угол открыл полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.

«Арсенал» в напряженном поединке одержал победу над «Оренбургом»

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.

Политика Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.

Общество На Урале пообещали найти выход из ситуации со скандальным арт-объектом Директор арт-фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов, которого пригласили организаторы, начал полемизировать с активистами, убеждая их, что супрематический крест не несет оскорбительного содержания.

Шоу-бизнес В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.

Футбол УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага» Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».

Гаджеты Подтверждена дата выхода Android 10 Сегодня была подтверждена дата выхода финальной версии операционной системы Android 10.

Политика Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Российские системы РЭБ сбили три израильских беспилотника Согласно оценкам специалистов, российские системы РЭБ смогли уничтожить три израильских беспилотника, которые намеревались нанести удар по соседнему Ливану около суток назад.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Космос Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Происшествия Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Шоу-бизнес Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.

Общество Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Игры Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275 Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.

Армия и оружие Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.

Политика Выборы в Абхазии отказались признать 16 стран "Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает результатов проведенных 25 августа в Абхазском регионе Грузии так называемых «президентских выборов»", - говорится в опубликованном сегодня заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Политика Президент Анголы передал через главу МИД послание Путину Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему послание для президента России от главы своей страны Жоау Лоуренсу.

Кино Новый триллер Netflix «Кликбейт» покажет изнанку соцсетей Вдохновлённая успехом сериала о влиянии гаджетов на людей «Чёрное зеркало» американская компания Netflix пригласила австралийского кинорежиссёра Тони Айреса (Tony Ayres) для работы над новым проектом «Кликбейт», показывающим огромную пропасть между виртуальным общением и реальной жизнью.