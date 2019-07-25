Сегодня в 20.00 в Туле в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы состоится матч «Арсенал – Нефтчи». Тульские футболисты выйдут на игру в красной форме, а азербайджанские – в белой. На матч едут около 300 болельщиков «Нефтчи».

«Арсенал» в матче с «Нефтчи» выйдет на поле в красном

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