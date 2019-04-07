Футбол
«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»Матч ТВ 10:59
|6′
Маттео Гендузи
Фил Джагелка
|10′
|25′
Сократис Папастатопулос
|46′
Сеад Колашинац
Пьер-Эмерик Обамеянг
|46′
Мохамед Эль-Ненни
Аарон Рэмзи
Андре Гомеш
|50′
|74′
Месут Озил
Алекс Ивоби
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|79′
|82′
Шкодран Мустафи
|86′
Начо Монреаль
Бернард Анисио
Адемола Лукман
|88′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
|90′+1′
|47%
|Владение мячом
|53%
|77%
|Процент точных передач
|80%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|9
|8
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
6
Джагелка
5
Зума
12
Динь
11
Уолкотт
8
Гомеш
26
Дэвис
17
Гуйе
31
Лукман
29
Кэлверт-Льюин
19
Лено
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
8
Рэмзи
29
Гендузи
14
Обамеянг
17
Ивоби
9
Ляказетт
7
Мхитарян
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
«Эвертон» на своем поле победил «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии. В составе «ирисок» забитым голом отметился Фил Джагелка.
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