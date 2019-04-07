Футбол

«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»Матч ТВ 10:59

Эвертон — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
6′
Маттео Гендузи
Фил Джагелка
10′
25′
Сократис Папастатопулос
46′
Сеад Колашинац
Пьер-Эмерик Обамеянг
46′
Мохамед Эль-Ненни
Аарон Рэмзи
Андре Гомеш
50′
74′
Месут Озил
Алекс Ивоби
Ришарлисон
Тео Уолкотт
79′
82′
Шкодран Мустафи
86′
Начо Монреаль
Бернард Анисио
Адемола Лукман
88′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
90′+1′
«Эвертон» на своем поле победил «Арсенал» в матче 33-го тура чемпионата Англии. В составе «ирисок» забитым голом отметился Фил Джагелка.
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