«Арсенал» в домашнем матче забил гол в ворота «Енисея»Первый Тульский 12:39

Резиуан Мирзов шикарным ударом из-за предела штрафной отправляет мяч точно в ворота "Енисея". В итоге счет - 1:0. Команда "Арсенала" пока лидирует.

«Арсенал» в домашнем матче забил гол в ворота «Енисея»

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