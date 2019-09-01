«Арсенал» сыграет в Туле с ЦСКА в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоится 1 сентября, в 16.30. Рассудит встречу арбитр из Дмитрова Евгений Турбин.

«Арсенал» в Туле сыграет с ЦСКА

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