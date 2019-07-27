Лондонский "Арсенал" проиграл "Лиону" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс". Дубль в составе французского клуба оформил Мусса Дембеле.

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Политика Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

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Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

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