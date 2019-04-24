Футбол
«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»LiveSport.ru 16:42
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
Мэтт Доэрти
|17′
|27′
Начо Монреаль
Рубен Невеш
|28′
|31′
Гранит Джака
Мэтт Доэрти
|37′
|45′
Лукас Торрейра
Диого Жота
|45′+2′
|58′
Генрих Мхитарян
Сеад Колашинац
|59′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|71′
Алекс Ивоби
Эдвард Нкетиа
Диого Жота
Иван Кавалейру
|78′
|80′
Сократис Папастатопулос
Рауль Хименес
Адама Траоре
|82′
Райан Беннетт
|84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
|90′
|29%
|Владение мячом
|71%
|74%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|20
|Отборы
|4
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
32
Дендонкер
8
Невеш
17
Гиббс-Уайт
19
Кастро
37
Траоре
7
Кавалейру
19
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
31
Колашинац
29
Гендузи
10
Озил
34
Джака
49
Нкетиа
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. На 37-й минуте преимущество хозяев упрочил защитник Мэтт Доэрти.
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