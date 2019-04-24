Футбол
«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»LiveSport.ru вчера в 16:42
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
Мэтт Доэрти
|17′
|27′
Начо Монреаль
Рубен Невеш
|28′
|31′
Гранит Джака
Мэтт Доэрти
|37′
|45′
Лукас Торрейра
Диого Жота
|45′+2′
|58′
Генрих Мхитарян
Сеад Колашинац
|59′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|71′
Алекс Ивоби
Эдвард Нкетиа
Диого Жота
Иван Кавалейру
|78′
|80′
Сократис Папастатопулос
Рауль Хименес
Адама Траоре
|82′
Райан Беннетт
|84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
|90′
|29%
|Владение мячом
|71%
|74%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|5
|20
|Отборы
|4
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
32
Дендонкер
8
Невеш
17
Гиббс-Уайт
19
Кастро
37
Траоре
7
Кавалейру
19
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
31
Колашинац
29
Гендузи
10
Озил
34
Джака
49
Нкетиа
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. На 37-й минуте преимущество хозяев упрочил защитник Мэтт Доэрти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено 23 апреля в 09:30
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Белый дом опроверг сообщения о поддержке Трампом Хафтара
Белый дом опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром поддержал наступление на Триполи для свержения Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено в 00:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет
Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
ЖКХ
Москвичи на mos.ru могут узнать график отключения горячей воды
График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке
Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол
Арнор Сигурдссон: «Довольны, что выиграли у „Анжи“ убедительно»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Анжи» (2:0). 19-летний исландец отметился голом в этой встрече.
Обновлено вчера в 15:32
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли при пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обновлено в 01:18
Футбол
Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»
Приехали за победой и сделали это.
Обновлено вчера в 15:24
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы
Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31