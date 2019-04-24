Футбол

«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»LiveSport.ru вчера в 16:42

Вулверхэмптон — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
Мэтт Доэрти
17′
27′
Начо Монреаль
Рубен Невеш
28′
31′
Гранит Джака
Мэтт Доэрти
37′
45′
Лукас Торрейра
Диого Жота
45′+2′
58′
Генрих Мхитарян
Сеад Колашинац
59′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
71′
Алекс Ивоби
Эдвард Нкетиа
Диого Жота
Иван Кавалейру
78′
80′
Сократис Папастатопулос
Рауль Хименес
Адама Траоре
82′
Райан Беннетт
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
90′
Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмптона» (1:3) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче на 28-й минуте открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. На 37-й минуте преимущество хозяев упрочил защитник Мэтт Доэрти.
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