«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛЧемпионат вчера в 12:54

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на своём поле сыграл с «Кристал Пэлас». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

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