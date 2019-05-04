«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛRT на русском 13:36

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:1. «Арсенал» вышел вперёд на девятой минуте.

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

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