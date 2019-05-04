Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛRT на русском 13:36
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:1. «Арсенал» вышел вперёд на девятой минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия
Врачи сообщили о 13 погибших в сгоревшем SSJ-100
Обновлено в 13:39
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Наука
Российские ученые создали новый антибиотик для химиотерапии
Российские ученые из Тюменского государственного университета и Института биоорганической химии РАН создали новый антибиотик, имеющий антибактериальное, антифунгальное и противоопухолевое действие.
Обновлено 03 мая в 05:58
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено в 12:00
Футбол
Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется»
Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
Обновлено в 13:22
Хоккей
Чехия — Россия 1:3 (3-й период)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.
Обновлено 03 мая в 18:53
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Футбол
Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Технологии
Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке
11 мая состоится открытие нового фирменного магазина Apple.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Противников первомайских задержаний задержали у Смольного
Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59