Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ 13:25
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено в 17:27
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Опубликовано видео из горящего салона Superjet 100
В сети опубликовано видео из горящего салона самолета Sukhoi Superjet 100, в результате пожара в котором при приземлении в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Обновлено в 19:12
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Росавиации высказались об ограничении полетов SSJ 100
В Росавиации ответили на вопрос о возможном ограничении полетов самолетов SSJ 100 после ЧП с лайнером в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Политика
Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли частично парализована
У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Музыка
Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае
Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину
Обновлено в 17:13
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме
Из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 россиян не могут вернуться домой.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1
В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» проиграл «Спортингу» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Оэйраше на стадионе «Насьонал».
Обновлено в 14:37
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48