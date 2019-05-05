Футбол

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ 13:25

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.
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«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром

Советский спорт13:31

«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» на своем поле в чемпионате Англии

РИА Новости13:37

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС13:35

В соцсетях высмеяли неудачную игру «Арсенала» в защите

Sport24.ru15:35

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

Матч ТВ13:25

«Арсенал» не сумел обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

Чемпионат13:23

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

Sports.ru13:22
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Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

Обновлено в 18:05
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Опубликовано видео из горящего салона Superjet 100

В сети опубликовано видео из горящего салона самолета Sukhoi Superjet 100, в результате пожара в котором при приземлении в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Обновлено в 19:12
Общество

Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

Обновлено в 16:15
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Росавиации высказались об ограничении полетов SSJ 100

В Росавиации ответили на вопрос о возможном ограничении полетов самолетов SSJ 100 после ЧП с лайнером в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Политика

Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре

МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

В результате ЧП с самолетом в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли частично парализована

У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Музыка

Фестиваль «Жара» с участием артистов из РФ прошел в Дубае

Музыкальный фестиваль "Жара" прошел впервые в Дубае.
Обновлено в 06:26
Происшествия

На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину

Обновлено в 17:13
Здоровье

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме

Из-за карантина, введённого на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 россиян не могут вернуться домой.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе

Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» проиграл «Спортингу» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Оэйраше на стадионе «Насьонал».
Обновлено в 14:37
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
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