Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ вчера в 13:25
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево жестко сел и загорелся пассажирский лайнер
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Акции «Аэрофлота» упали на 3,3% после катастрофы в Шереметьево
Акции авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов Московской биржи снизились на 3,3% и составили 93,5 рубля за бумагу на фоне авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Минувшим вечером в аэропорту Шереметьево произошла страшная авиакатастрофа.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево
По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛ
Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево
Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:49
Музыка
На День Победы в Екатеринбурге ждут Безрукова, Трофима и Газманова
В этом году главной площадкой для празднования Дня Победы в Екатеринбурге станет сцена на Плотинке.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек
Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Авто
Выяснилось, какие авто быстро подешевеют
Американское издание Bloomberg опубликовало результаты исследования, которое показало, что через 3 года электромобили будут стоить дешевле авто с двигателями внутреннего сгорания, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 03:01
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты
«Hercules»: показан новый флагманский смартфон Xiaomi
Обновлено в 03:46
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16