«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ вчера в 13:25

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.

Происшествия Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Происшествия Акции «Аэрофлота» упали на 3,3% после катастрофы в Шереметьево Акции авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов Московской биржи снизились на 3,3% и составили 93,5 рубля за бумагу на фоне авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Футбол Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛ Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон.

Политика Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

Происшествия Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики «Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.

Музыка На День Победы в Екатеринбурге ждут Безрукова, Трофима и Газманова В этом году главной площадкой для празднования Дня Победы в Екатеринбурге станет сцена на Плотинке.

Происшествия В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).

Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

Авто Выяснилось, какие авто быстро подешевеют Американское издание Bloomberg опубликовало результаты исследования, которое показало, что через 3 года электромобили будут стоить дешевле авто с двигателями внутреннего сгорания, сообщает otvprim.ru.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Политика Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.

Политика Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Технологии Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой» Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».