Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ 13:25
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьеве погиб 41 человек
В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено в 17:46
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Технологии
Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным
Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Баскетбол
«Торонто» победил «Филадельфию» и сравнял счет в серии
«Торонто Рэпторз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 101:96.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено в 02:21
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину
Обновлено в 17:13
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при посадке самолёта в Шереметьево
ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек в результате аварии с последующим возгоранием самолёта «Сухой суперджет».
Обновлено в 16:05
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 06:01
Футбол
Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»
ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Хоккей
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2018/19.
Обновлено в 10:42
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36