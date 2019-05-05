Футбол

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»Матч ТВ 13:25

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ. В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамейанг, реализовавший пенальти. Ничейный результат «Брайтону» принес Гленн Мюррей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» не сумел обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

Чемпионат13:23

«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» на своем поле в чемпионате Англии

РИА Новости13:37

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС13:35

«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром

Советский спорт13:31

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

Матч ТВ13:25

В соцсетях высмеяли неудачную игру «Арсенала» в защите

Sport24.ru15:35

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

Sports.ru13:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьеве погиб 41 человек

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено в 17:46
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Технологии

Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным

Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Свыше ста рейсов отменили и задержали в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 16:31
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Баскетбол

«Торонто» победил «Филадельфию» и сравнял счет в серии

«Торонто Рэпторз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 101:96.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено в 02:21
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину

Обновлено в 17:13
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при посадке самолёта в Шереметьево

ТАСС со ссылкой на СК сообщает о гибели 13 человек в результате аварии с последующим возгоранием самолёта «Сухой суперджет».
Обновлено в 16:05
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 06:01
Футбол

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Хоккей

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2018/19.
Обновлено в 10:42
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению США

Обновлено в 02:33
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное