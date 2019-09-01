«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2. Команда Унаи Эмери сумела избежать поражения, проигрывая к концу первого тайма со счётом в два мяча.

Кино Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога Известный актер Джуд Лоу, сыгравший главного героя в сериале «Новый папа» - продолжении ленты «Молодой папа», на Международном Венецианском кинофестивале высказался о цитате Федора Достоевского о боге.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Видимо, 25-летняя модель не теряет время даром и, готовя завтрак для семьи, заботится о красоте, сделав маску для волос.

Политика Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта в школе В Беслане начались траурные мероприятия, которые посвящены 15-летию трагедии в школе №1.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Хоккей «Авангард» выиграл Кубок Открытия Сезон КХЛ традиционно открылся матчем за Кубок Открытия. В этот раз этот трофей разыграли ЦСКА и «Авангард».

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Общество В омском селе открыли ультрасовременную школу В Муромцевском районе Омской области в селе Петропавловка открыли ультрасовременную школу, построенную на частные инвестиции.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.