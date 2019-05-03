Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом»Тульские Известия 08:59

Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».

Футбол Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».

Происшествия Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.

Авто В 2019 году в ОАЭ выйдет первый местный внедорожник Al Reem Компания Sandstorm Automotive официально объявила о выходе первого эмиратского внедорожника, который получил имя Al Reem.

Музыка Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Общество Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.

Спорт Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Политика На Украине рассказали о поставках газа из США Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.

Спорт Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Общество Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.

Армия и оружие В Марокко обезвредили террористическую ячейку "Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Общество Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Власти Амстердама приняли решение запретить использование автомобилей и мотоциклов на бензине и дизеле к 2030 году.