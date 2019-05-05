Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»Soccer.ru 13:24

«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.
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В соцсетях высмеяли неудачную игру «Арсенала» в защите

Sport24.ru15:35

«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» на своем поле в чемпионате Англии

РИА Новости13:37

«Арсенал» не сумел обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

Чемпионат13:23

«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром

Советский спорт13:31

«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

Матч ТВ13:25

«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС13:35

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

Sports.ru13:22
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот»: самолет в Шереметьево загорелся после жесткой посадки

Обновлено в 14:16
Происшествия

Бортпроводник лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» оказался жив

Обновлено в 15:36
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Единоборства

Федор Емельяненко проведет переговоры о продолжении карьеры

42-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении карьеры.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно

Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Культура

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено вчера в 16:05
Кино

Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

Обновлено в 15:30
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Политика

Бывшие члены террористической организации появились с георгиевскими лентами на приеме в посольстве РФ в Афганистане

Обновлено в 11:00
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Игры

Blizzard намерены расширить вселенную Overwatch

Обновлено в 09:18
Кино

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Здоровье

Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы

Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
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