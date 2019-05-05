Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»Soccer.ru 13:24
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика
Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо
Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Единоборства
Федор Емельяненко проведет переговоры о продолжении карьеры
42-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении карьеры.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево
Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно
Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Культура
Владимир Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Политика
Бывшие члены террористической организации появились с георгиевскими лентами на приеме в посольстве РФ в Афганистане
Обновлено в 11:00
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Игры
Blizzard намерены расширить вселенную Overwatch
Обновлено в 09:18
Кино
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Здоровье
Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы
Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52