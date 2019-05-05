Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»Soccer.ru вчера в 13:24
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.
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Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Появилось видео из салона горящего в Шереметьево самолета
В Сети появилось видео из салона самолета, который загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа
Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Катастрофа Superjet-100 в Шереметьево — как всё было
По некоторым сообщениям, по какой-то причине связи с диспетчерским пунктом у пилотов самолета в момент посадки не было.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой улетела в Париж с новым избранником
Судя по микроблогу дочери телеведущей, пара была знакома еще до Нового Года, который, кстати, отметила вместе.
Обновлено 04 мая в 18:00
Происшествия
В Москве самолет сделал аварийную посадку из-за пожара на борту
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:17
Спорт
Красавица-спортсменка из Красноярска поразила своим телом и выиграла серебро Европы по фитнес-бикини
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Технологии
Повелители чат-ботов: якутская компания строит бизнес на общении людей с роботами
ЧАТ-БОТЫ — ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ Сфера, в которой работает компания "LоуАМS" *, особенно актуальна в последние несколько лет.
Обновлено в 00:32
Политика
Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Кузбассовец заплатил алименты, чтобы продать внедорожник
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30