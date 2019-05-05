Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»Soccer.ru 13:24
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» (67 очков) располагается на пятом месте, «Брайтон» (36 очков) - 17-й.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
Психологи нескольких служб прибыли в аэропорт Мурманска
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
У Смольного задержали одиночных протестующих
Обновлено в 13:09
Происшествия
Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов
Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.
Обновлено в 15:53
Происшествия
«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево
Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:38
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить полеты SSJ-100 в России
Лайнер SSJ-100, направлявшийся рейсом "Москва-Мурманск", совершил экстренное возвращение через 28 минут после вылета.
Обновлено в 16:56
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03