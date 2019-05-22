Футбол

«Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыТульские новости 08:17

Победа «железнодорожников» стала также победой «Арсенала». Дело в том, что «Локо» уже сыграет в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Кубок России, дающий право сыграть в Лиге Европы, интересовал команду Юрия Семина лишь как очередной трофей.
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Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

Подробнее о событии

Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

Советский спортвчера в 15:25

Болельщики засыпали тульский «Арсенал» поздравлениями

Первый Тульский06:19

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы

Тульские новости08:17

Как может поменяться состав «Арсенала» перед Лигой Европы

Чемпионат02:00

Тина Канделаки о голливудской истории тульского «Арсенала»

Московский Комсомолец11:24

«Безумно горд и рад за вас». Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 15:24

«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте

Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Технологии

Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе

Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Хоккей

Что тревожит перед четвертьфиналом Россия – США на ЧМХ-2019

Сборная России сегодня сыграет четвертьфинальный матч с американцами на ЧМ-2019 по хоккею.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Происшествия

Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 15:23
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Месть? Очевидцы рассказали о обстреле под Горловкой после двух дней затишья

Как сообщили источник Царьграда, близ Горловки после двух дней затишья ВСУ вновь открыли огонь.
Обновлено в 15:13
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено в 11:22
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино

«Собибор» получил премию «ТЭФИ – Летопись Победы»

Картина «Собибор» Константина Хабенского получила премию «ТЭФИ - Летопись Победы» как лучший телевизионный художественный фильм.
Обновлено в 03:04
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 16:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах

На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.
Обновлено в 08:39
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
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