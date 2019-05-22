«Арсенал» сыграет в Лиге ЕвропыТульские новости 08:17

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

Победа «железнодорожников» стала также победой «Арсенала». Дело в том, что «Локо» уже сыграет в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Кубок России, дающий право сыграть в Лиге Европы, интересовал команду Юрия Семина лишь как очередной трофей.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Технологии Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Шоу-бизнес В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.

Общество Резкое похолодание ожидается в столице В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Культура Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Шоу-бизнес Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Недвижимость Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21% Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Политика Зеленский не намерен вести переговоры с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.