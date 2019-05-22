Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»КП - Тула 03:36
Путевку в Лигу Европы дали оружейникам шестое место в чемпионате России, а также победа «Локомотива» в Кубке страны.
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Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19
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