Футбол

Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»КП - Тула 03:36

Путевку в Лигу Европы дали оружейникам шестое место в чемпионате России, а также победа «Локомотива» в Кубке страны.
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Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

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