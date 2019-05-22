Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»КП - Тула 03:36
Путевку в Лигу Европы дали оружейникам шестое место в чемпионате России, а также победа «Локомотива» в Кубке страны.
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Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19
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Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!
Советский спортвчера в 15:25
«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
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Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
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Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.
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Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
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Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами
Газета Daily Mail пишет, что женщина владеет небольшой закусочной, где клиенты рассчитываются в основном мелочью.
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Гаджеты
Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека
Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I квартале выросла в 3,4 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2019 года увеличилась в 3,44 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 11,336 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»
Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
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Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
Первая супруга Светлана подарила артисту сына Дмитрия, от второй жены Ирины у певца остался сын Александр.
Обновлено в 08:54
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям
Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях.
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Политика
Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу
Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26