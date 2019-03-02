«Арсенал» сыграет с ЦСКА на Косой ГореСпорт71 вчера в 23:57

Сегодня, в 14-00 на стадионе СШ "Арсенал" на Косой Горе состоится матч молодежного Первенства России среди команд РПЛ. Тульский "Арсенал" принимает ЦСКА.

«Арсенал» сыграет с ЦСКА на Косой Горе

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