Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:02

Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
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