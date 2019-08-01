Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:02
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Политика
Крушение MH17: Малайзия призвала прекратить обвинять Россию
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении «Боинга» MH-17.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество
Несанкционированные митинги ведут к расшатыванию общества, они могут довести до распада страны.
Обновлено в 11:30
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
2 августа в Покровском храме села Мишкино пройдет чтение акафиста святому пророку Илии и панихида о воинах-десантниках
Обновлено 30 июля в 02:01
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Большим сюрпризом для фанатов франшизы стало то, что роль главного антагониста в новой части «Форсажа» достанется не кому-нибудь, а настоящему любимцу публики актеру Киану Ривзу.
Обновлено в 08:41
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В ходе беспорядков в Судане снова погибли протестующие
В ходе протестов в суданском городе Омдурман погибли четверо человек, 1 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил в среду Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Краснодар-3» разгромил «Легион Динамо»
Состоялись матчи первенства России Олимп-ПФЛ в зоне "Юг".
Обновлено в 13:36
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:12
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32