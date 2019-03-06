Футбол

«Арсенал» стал полуфиналистом Кубка РоссииSoccer.ru вчера в 12:54

Арсенал (Тула) — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Арсенал»
Кирилл Комбаров
40′
51′
Сильвие Бегич
53′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
Гия Григалава
54′
70′
Никита Маляров
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
72′
74′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
77′
86′
Денис Попович
87′
Денис Попович
Артем Кулишев
Игорь Горбатенко
Гурам Аджоев
90′+3′
В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России "Арсенал" в Химках сыграл вничью с "Оренбургом".
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