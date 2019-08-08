Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер ТирниSoccer.ru вчера в 17:17
"Арсенал" намерен совершить последнюю покупку на флажке трансферного окна. "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
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Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 17:57
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением русских в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой, с которой русские спокойно выстаивают в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Нурмагомедов отреагировал на высказывания Кадырова об имаме Шамиле
Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал пост, посвященный имаму Шамилю, после резонансных заявлений главы Чечни о духовном лидере кавказских мусульман.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
В следственные органы России и Генеральную прокуратуру РФ направлено заявление с требованием возбудить уголовное дело против руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение
Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Захарова высказалась о ситуации в Киргизии
«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:50
Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Обновлено в 02:35
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
Бывший президент Киргизии ушел в оборону
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
В Крыму продали бывшую дачу Брежнева
В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Швеции возле мэрии Ландскруны прогремел взрыв
В шведском городе Ландскруна возле здания мэрии прогремел взрыв, сообщает агентство TT.
Обновлено в 05:27