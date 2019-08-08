Футбол

«Арсенал» согласовал трансфер ТирниSoccer.ru вчера в 17:17

"Арсенал" намерен совершить последнюю покупку на флажке трансферного окна. "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
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СМИ: «Арсенал» договорился о трансфере Тирни

Матч ТВвчера в 16:45

«Арсенал» договорился о покупке защитника «Селтика»

Спорт-Экспресс02:16
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Экономика

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Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой, с которой русские спокойно выстаивают в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

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Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

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Политика

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Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал пост, посвященный имаму Шамилю, после резонансных заявлений главы Чечни о духовном лидере кавказских мусульман.
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Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 12:15
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ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

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Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

В следственные органы России и Генеральную прокуратуру РФ направлено заявление с требованием возбудить уголовное дело против руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение

Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.
Обновлено в 05:01
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В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Захарова высказалась о ситуации в Киргизии

«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
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Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix

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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
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СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

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В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

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В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
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Шотландский футболист, защитник клуба «Селтик» и национальной сборной Шотландии.
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