Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер ТирниSoccer.ru вчера в 17:17
"Арсенал" намерен совершить последнюю покупку на флажке трансферного окна. "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
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Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 17:57
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Хабибулин жалеет, что не попал в Тройной золотой клуб
Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" признался, что жалеет о том, что так и не смог попасть в Тройной золотой клуб.
Обновлено в 08:55
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Технологии
Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках
80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили с Netflix контракт на $200 млн
Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
Обновлено в 03:26
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Игры
Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam
Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.
Обновлено вчера в 12:17
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Экономика
Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
Авто
Audi отказывается от кабриолета Audi A3
Новости об отказе Audi от A3 Cabriolet приходят во время пикового сезона автомобилей с откидным верхом, но поклонники стартового уровня бренда не должны паниковать.
Обновлено вчера в 23:14