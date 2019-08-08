Футбол

«Арсенал» согласовал трансфер ТирниSoccer.ru вчера в 17:17

"Арсенал" намерен совершить последнюю покупку на флажке трансферного окна. "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
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Sportbox.RUвчера в 16:45

СМИ: «Арсенал» договорился о трансфере Тирни

Матч ТВвчера в 16:45

«Арсенал» договорился о покупке защитника «Селтика»

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
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Шотландский футболист, защитник клуба «Селтик» и национальной сборной Шотландии.
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